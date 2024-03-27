Происшествия

С завершением СВО кибермошенничества станет меньше – Алексей Овсянников

С завершением специальной военной операции кибермошенничества в Псковской области станет меньше. Такое мнение выразил начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников в ходе отчета перед областным Собранием депутатов на сессии 28 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Чем быстрее мы победим в СВО, тем меньше будет кибермошенничества. Это целая отрасль на Украине, которая собирает деньги с наших граждан», - пояснил Алексей Овсянников.

Он отметил, что в условиях вала мошенничества в интернете УМВД начало сотрудничество с Псковской епархией, чтобы священники на проповедях говорили о способах и методах противодействия IT-преступлениям.