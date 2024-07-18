Происшествия

Славковичские зверства: жениха с невестой вытащили из машины и избили

Приличные семьи, тихий, по псковским меркам, некриминальной посёлок, в котором все друг друга очень хорошо знают. Они росли на соседних улицах, вместе играли в детстве... А когда выросли, искали возле сельского дома культуры жертв, на которых можно было бы отточить свои бойцовские таланты. И нашли...

Скриншот из видео / соцсети

20 июля этого года мама жительницы деревни Славковичи Порховского района не забудет никогда. Её дочь вместе с женихом избили. Прямо перед её местом работы, сельским домом культуры. Молодого человека трое разудалых «молодцев» вытащили из его машины, пока четвертый в компании двух барышень пытался остановить вышедшую из машины девушку, которая просила парней одуматься. Вместо того, чтобы к ней прислушаться, в качестве аргументов к ней тоже применили силу. Подробности конфликта — в материале «МК в Пскове».