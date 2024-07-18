Происшествия

Ревнивый великолучанин ударил соседа по общежитию коньком по голове

Житель Великих Лук ударил соседа по общежитию коньком по голове в ходе спора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

В комнате местного общежития между мужчинами возник конфликт. Поводом стали комплементы в адрес женщины. Подсудимый схватил коньки для катания на льду и ударил коньком оппонента по голове. Из-за полученных травм потерпевший был вынужден обратиться в медучреждение, откуда информация об инциденте дошла до полиции.

Великолучанину грозит лишение свободы на срок до 2-х лет. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.