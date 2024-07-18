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Работники «РЖД» раскаялись и избежали уголовного наказания в Стругах Красных

Стругокрасненский районный суд прекратил уголовное дело в отношении работников ОАО «РЖД» по причине их деятельного раскаяния. Об этом объединённая пресс-служба судов Псковской области сообщила в своем Telegram-канале.

Подсудимые собрали детали строения пути общей массой 635 кг и сложили их на участке железнодорожной станции. После чего детали вывезли на пункт приема металла.

Работники обвинялись в тайном хищении чужого имущества, совершенном группой лиц по предварительному сговору. В судебном заседании они заявили ходатайство о прекращении делопроизводства в связи с деятельным раскаянием.

Ущерб погашен, преступление относится к категории средней тяжести, подсудимые ранее не судимы. Кроме того, они перечисляли денежные средства в реабилитационный центр в качестве благотворительности. Суд расценил это как обстоятельство, свидетельствующее о снижении общественной опасности.

Суд прекратил уголовное дело, подсудимые освобождены от ответственности.