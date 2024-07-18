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Дело о мошенничестве при выполнении работ по госпрограмме возбудили в Плюсском районе

25.07.2024 13:15|ПсковКомментариев: 0

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту мошенничества при выполнении работ по госпрограмме развития сельских территорий в Плюсском районе. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Псковской области, в мошенничестве подозреваются лица, выступающие от имени подрядчика. 

Визуализация Центра культурного развития в селе Ляды 

По информации Telegram-канала Псковского регионального отделения партии «Яблоко», псковское управление СК после обращения депутата Псковского областного Собрания Артура Гайдука на имя председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина провело проверку, 5 июля было возбуждено уголовное дело про признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

В пресс-службе СУ СК России по Псковской области подтвердили, что в рамках федерального проекта «Современный облик сельских территорий» государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в Плюсском районе в течение двух лет было запланировано строительство в селе Ляды Центра культурного развития. Общий объем дополнительного финансирования со стороны федерального бюджета составил около 137 миллионов рублей, после сумму увеличили до 144 миллионов рублей. 

«Компания-подрядчик получила часть денежных средств за выполнение работ, однако выполнила работы на меньшую сумму. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту мошенничества лицами, выступающими от имени подрядчика, при выполнении работ по госпрограмме», – рассказали следователи. 

Теги: #следователи #госпрограмма
Источник: Псковская Лента Новостей
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