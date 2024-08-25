Происшествия

Двух девушек-закладчиц задержали в Псковской области

В Псковской области пресекли деятельность межрегиональной организованной группы по распространению наркотиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Сотрудники Невельского отделения МВД России в рамках проверки полученной оперативной информации провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, по результатам которых задержали двух девушек из Новгородской области, одна из которых ранее была судима.

Как выяснилось, девушки были курьерами-закладчицами в составе преступной группы, организаторы которой разработали структуру, распределение ролей, ее финансирование, схему незаконного сбыта наркотиков и принимали решения по вопросам, связанным с вовлечением новых лиц.

Работала четкая схема приема на работу. Человек, выполняющий функции «вербовщика-кадровика», проводил собеседования и анкетирование кандидатов на вступление в состав группы, собирал данные об их личностях, в том числе фотографии паспорта, для обеспечения их ответственности перед другими участниками группы и запрета на выход из ее состава.

В ходе расследования также установили, что действуя согласно указаниям, полученным посредством мессенджера Telegram, закладчицы забрали из тайника в Ленинградской области оптовую партию наркотиков, содержащую 292 грамма синтетических наркотиков – производных N - метилэфедрона и 286 грамм так называемого «синтетического гашиша», которую незаконно хранили в целях дальнейшего сбыта.

Отмечается, что злоумышленницы успели оборудовать около 148 «тайников – закладок» в городе Невель и Невельском округе, а в ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий была получена информация еще о 85 закладках в Нелидовском районе Тверской области. Географические координаты тайников задержанные передавали своему куратору для последующего сбыта с использованием сети Интернет.

Девушек задержали во время раскладки наркотиков. В ходе личного досмотра при них были обнаружены пакетики и лопатки для размещения закладок в тайниках. В ходе досмотра личных вещей обнаружены приспособления для фасовки наркотиков.

В настоящее время материалы уголовного дела передали в суд для принятия законного решения. Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы.