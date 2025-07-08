Происшествия

Аистенок застрял в опоре фонаря в Палкинском районе и получил переломы

Вчера вечером аистенок-слёток застрял ногой в опоре фонаря уличного освещения в деревне Черская Палкинского района у федеральной автомобильной трассы М-20, сообщили Псковской Ленте Новостей в центре «Дом белого аиста».

Фотографии: Марина Сиденко

Первые звонки об этом поступили в центр в 19:35. Очевидцы начали звонить в службу «112», операторы которой перенаправляли граждан в «Дом белого аиста».

«Мы помогаем тем аистам, которых нам привозят. Мы не отлавливаем аистов в природе и не занимаемся видами спасательной деятельности, где нужно специальное оборудование, специально обученные люди, специальная техника и прочее», - подчеркнула директор некоммерческой организации «Центр помощи аистам "Дом белого аиста"» Марина Сиденко.

В результате аист провисел на опоре около четырех часов. Только в 23:00 с центром связалась глава Палкинского района Ольга Потапова и сообщила, что сейчас аиста будут снимать.

«В первом часу ночи очевидцы передали его в Псковскую ветеринарную клинику "Котонай", где я с другими аистами ожидала приёма хирурга. В результате четырёхчасового висения на столбе вниз головой и отчаянных попыток освободиться, сильный и крупный аистёнок сломал себе всё, что можно было сломать в такой ситуации. У него вывих в тазобедренном суставе, вывих в интертарзальном суставе, в хлам разбита нижняя часть ноги - цевка: так, что восстановлению не подлежит. Птица в тяжёлом состоянии. Значительную часть цевки пришлось удалить. Если аист выживет – инвалидом останется на всю жизнь», - рассказала Марина Сиденко.

ОнО добавила, что это не первый подобный случай. Например, в мае 2023 года на фонаре аналогичной конструкции под Калининградом на черняховской трассе уже застревал белый аист. Тогда птица травмировала ногу настолько, что её пришлось ампутировать.

«Искренне надеемся, что нас услышат, извлекут уроки, и впредь будут действовать оперативнее», - добавила Марина Сиденко.

Она отметила, что спасать аистов в аналогичных экстренных ситуациях центру «Дом белого аиста» не под силам. На это есть специально обученные и уполномоченные государственные органы и службы.