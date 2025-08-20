Происшествия

Над Псковской областью ночью были перехвачены четыре беспилотника

Четыре украинских беспилотника перехвачены и уничтожены над Псковской областью, сообщили в Минобороны РФ.

«C полуночи до 06.10 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата», - говорится в сообщении.

По 6 БПЛА уничтожены – над территориями Ленинградской, Рязанской и Тульской областей, также БПЛА сбиты над территориями Орловской и Псковской областей.

«Сегодня в ночные и утренние часы в небе над Псковской областью вновь зафиксированы БПЛА противника. Четыре беспилотника уничтожены. В настоящее время угрозы для граждан и объектов на территории Псковской области нет. Ограничения по работе связи и воздушного транспорта сняты! Будьте бдительны и берегите себя!» - обратился к жителям губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Напомним, губернатор Псковской области Михаил Ведерников ранее в своём Telegram-канале сообщил, что 24 августа в небе над Псковской областью также зафиксировали пролёт нескольких БПЛА.