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Следственный комитет РФ: Начала работу телефонная линия для приема сообщений о давлении на бизнес

В соответствии с поручением председателя Следственного комитета Российской Федерации в ведомстве начала работу телефонная линия для приема и экстренного реагирования на сообщения о давлении на бизнес. Об этом сообщает Следственный комитет в Инстаграм.

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Прием сообщений осуществляется по номеру телефона 8(495)986-78-18 (с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу и предпраздничные дни с 9.00 до 16.45 по московскому времени). Все принятые сообщения передаются в профильное подразделение центрального аппарата СК России для оперативного рассмотрения и реагирования.