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В России и мире

На телефонную линию СКР для приема сообщений о давлении на бизнес за первые сутки поступило 46 сообщений

26.02.2019 13:08|ПсковКомментариев: 0

Вчера в Следственном комитете России была открыта телефонная линия для приема и экстренного реагирования на сообщения о давлении на бизнес. За первые сутки работы на нее поступило 46 сообщений из 23 субъектов Российской Федерации. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Наибольшее количество сообщений поступило из Ставропольского края – 5; города Москвы – 4; Краснодарского края – 3. Кроме того, в числе обратившихся были жители Самарской, Архангельской, Астраханской, Кемеровской, Кировской, Ленинградской областей, городов Санкт-Петербурга, Севастополя, Еврейской автономной области, Кабардино-Балкарской Республики и других регионов.

Круг вопросов, которые озвучили заявители, достаточно широк. Ряд из них касался, по мнению обратившихся, необоснованного уголовного преследования в следственных органах СК России. В частности, 3 сообщения связаны с расследованием уголовных дел о налоговых преступлениях, 4 – о мошенничестве. Еще двое граждан сообщили о необоснованном, по их мнению, уголовном преследовании в следственных органах полиции, которые расследуют уголовные дела о мошенничестве и растрате. Также заявители озвучили информацию о неправомерных действиях должностных лиц полиции, прокуратуры; о ненадлежащем рассмотрении в следственных органах СК России обращений; о несогласии с решением об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц ГУ МВД РФ, а также о нарушении требований охраны труда.

Вся поступившая информация направлена в соответствующие подразделения центрального аппарата СК России для рассмотрения по существу и принятия мер реагирования. По сообщениям, прямо не связанным с деятельностью Следственного комитета России, гражданам предоставлена информация справочного характера.

Теги: #горячая линия
Источник: Псковская Лента Новостей
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