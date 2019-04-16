Количество пострадавших россиян в ДТП в Италии увеличилось до 15. Кроме того, как сообщает Mash, установлена личность погибшего пассажира, чье тело обнаружили члены пожарной команды после поднятия перевернувшегося автобуса с помощью крана. Погибшая 40-летняя женщина была гидом в туристической группе.
Люди доставлены в больницу Сиены, к ним отправились представители посольства, чтобы оказать поддержку.
Напомним, в Италии автобус с 60 российскими туристами вылетел с трассы и перевернулся. Авария случилась на трассе возле Сиены.