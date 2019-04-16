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Количество пострадавших россиян в ДТП в Италии увеличилось до 15

Количество пострадавших россиян в ДТП в Италии увеличилось до 15. Кроме того, как сообщает Mash, установлена личность погибшего пассажира, чье тело обнаружили члены пожарной команды после поднятия перевернувшегося автобуса с помощью крана. Погибшая 40-летняя женщина была гидом в туристической группе.

«Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще четверо - средней степени тяжести», - уточнил в официальном комментарии пресс-атташе посольства РФ в Италии в связи с аварией автобуса на трассе Флоренция-Сиена.

Люди доставлены в больницу Сиены, к ним отправились представители посольства, чтобы оказать поддержку.

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Напомним, в Италии автобус с 60 российскими туристами вылетел с трассы и перевернулся. Авария случилась на трассе возле Сиены.