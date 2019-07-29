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В Анталье в этом году погибли десятки российских туристов

Российские туристы при поездке на отдых в турецкую Анталью, не всегда готовы адекватно оценить состояние своего здоровья, в этом году уже зарегистрировано несколько десятков летальных исходов, заявил в интервью РИА Новости генконсул РФ в Анталье Олег Рогоза.

«К сожалению, наши граждане перед поездкой на отдых не всегда готовы трезво оценивать состояние своего здоровья, не следуют рекомендациям врачей. Это касается, в первую очередь, пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания, которые обостряются в условиях жаркого и влажного климата. …Если говорить о печальной статистике, то, к сожалению, в текущем году количество летальных исходов уже исчисляется десятками», - поделился собеседник агентства.

По его словам, в 2019 году из Антальи при содействии страховых компаний и Центра «Защиты» медицины катастроф при Минздраве России санавиацией были эвакуированы в российские медучреждения восемь тяжелобольных.

«Нередки несчастные случаи, когда туристы злоупотребляют спиртными напитками, невнимательны на воде, проявляют беспечность при выезде на экскурсии. Из года в год фиксируется значительное число инфарктов, инсультов, сердечных приступов. Чтобы отдых не обернулся трагедией, призываем наших граждан быть предельно внимательными и чуткими к своему здоровью и здоровью своих родных и близких», - рассказал Олег Рогоза.

Он отметил, что при необходимости туристам следует незамедлительно обращаться за помощью к врачу в отеле, в страховые компании, к представителям туроператора или в генконсульство.

Генконсул РФ в Анталье также сообщил, что в 2019 году выросло число жалоб россиян на сервис в отелях Антальи. Олег Рогоза предположил, что это связано с тем, что россияне с учетом повышения цен на туруслуги предпочитают более бюджетные варианты размещения и не всегда сталкиваются с ожидаемым качеством обслуживания.

Если, по мнению клиента, услуги не обеспечены в полном объеме или гостиница не отвечает заявленным требованиям, турист вправе направить жалобу туроператору, в Роспотребнадзор и Ростуризм, подкрепив свое заявление доказательной базой с фото- или видеоматериалам.