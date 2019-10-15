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Российские ученые рассказали о вреде чрезмерного потребления воды

Доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии наук Алла Погожева рассказала RT, что чрезмерное потребление жидкости может оказаться вредным.

Как пишет «Московский Комсомолец», причина этого кроется в том, что большое содержание воды в организме приводит к повышению распада белка. Избыточная жидкость в организме выводит витамины и минералы и может отрицательно воздействовать на сердечно-сосудистую и мочевыделительную системы.

Погожева отметила, что тело человека получает в сутки из продуктов около литра жидкости, а еще 1 - 1,5 литра - из супов и различных напитков. К тому же разные напитки по-разному утоляют жажду. Например, морс, квас и зеленый чай стимулируют выделение слюны, а это приводит к быстрому утолению жажды.

Ученый отметила, что с возрастом доля воды в организме человека меняется. Так, у младенцев она составляет 75%, а у пожилых людей - 55%.