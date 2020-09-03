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Россия возобновит авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией с 21 сентября

19.09.2020 10:08|ПсковКомментариев: 0

Россия возобновит авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией с 21 сентября. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

«По итогам заседания принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 21 сентября с Казахстаном (город Нур-Султан), Киргизией (город Бишкек) и Белоруссией (город Минск)», - сообщили в штабе. Рейсы будут осуществляться раз в неделю, пишет ТАСС.

Кроме того, Россия возобновляет международное авиасообщение с 27 сентября с Южной Кореей. 

Программа вывозных рейсов для россиян прекращается 21 сентября в связи с возобновлением международного авиасообщения. За весь период действия программы было организовано более 580 вывозных рейсов, на которых перевезли более 92 тысяч пассажиров.

Теги: #авиаперелеты
Источник: Псковская Лента Новостей
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