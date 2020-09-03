В России и мире

В России не исключают закрытия границ из-за коронавируса

Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский полагает, что в связи с ростом числа заболевших коронавирусом в России вновь могут быть закрыты границы, сокращено количество полетов.

«Конечно, мы можем закрыть границы России, мы идем к этому», - сказал Валерий Рязанский. Сенатор отметил, что «чем больше перемещения людей, тем больше количество заражений», пишет РИА Новости.

По данным оперативного штаба на 5 октября, за сутки число заболевших коронавирусом выросло на 10 888 человек.