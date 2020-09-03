В России и мире

Минюст намерен вынести за пределы российских городов все СИЗО и колонии

Минюст разрабатывает пилотный проект, чтобы убрать из городов все колонии и СИЗО. Об этом сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко в интервью телеканалу «Россия 24», передает РБК.

«У нас большие планы по оптимизации деятельности ФСИН, по изменению формата работы... Учреждения ФСИН должны получить определенное преображение. У нас сейчас готовятся изменения в концепцию развития ФСИН, их суть состоит в том, что нужно выносить из городов, из населенных пунктов эти учреждения», - цитирует министра юстиции ТАСС.

Против этой инициативы выступили в Московской Хельсинкской группе. Там считают, что вынесение учреждений Федеральной службы исполнения наказаний за пределы городов вызовет затруднения для функционирования самих объектов и повлияет на реализацию прав людей, находящихся в изоляторах. В частности, усложнится возможность встретиться с людьми, сидящими в изоляторах, у адвокатов и родственников.