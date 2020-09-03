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В России и мире

Только три страны с рейсами из России соответствуют критериям по COVID-19

18.12.2020 07:38|ПсковКомментариев: 0

Эпидемическая обстановка по коронавирусу соответствует всем нужным критериям, установленным Роспотребнадзором, только в трех из 16 стран, с которыми Россия возобновила авиасообщение. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно критериям ведомства, для возобновления авиасообщения со страной показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией за последние две недели не должен превышать 40 на 100 тыс. населения, среднесуточный показатель темпа прироста за 14 дней должен равняться или быть ниже 1%, а показатель распространения инфекции Rt - менее 1.

«Всем критериям, по состоянию на 13 декабря, эпидемиологическая обстановка соответствует только на Сейшельских островах, в Танзании и Эфиопии, по двум из трех критериев - в Киргизии, Египте, на Кубе и Мальдивах, одному из трех - в Великобритании, ОАЭ, Республике Корея, Сербии, Японии», - говорится в сообщении.

Роспотребнадзор рекомендует заранее выбирать для путешествий безопасные в эпидемиологическом плане страны и не забывать о соблюдении мер профилактики коронавируса - носить маски, использовать дезинфицирующие средства, соблюдать социальную дистанцию. При появлении симптомов инфекционного заболевания следует оставаться дома и вызвать врача.

Россия на сегодняшний день возобновила авиасообщение с 16 странами. К ним относятся Турция, Великобритания, Танзания, Швейцария, ОАЭ, Мальдивы, Египет, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Южная Корея, Сербия, Куба, Япония, Сейшельские Острова и Эфиопия, пишет ТАСС. Эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в Белоруссии, Казахстане, Турции и Швейцарии не соответствует ни одному из трех нужных критериев Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что сейчас в большинстве стран, в том числе Европейского региона, ситуация по коронавирусной инфекции является осложненной.

Сумма штрафов для россиян за несвоевременное прохождение тестов на коронавирусную инфекцию по возвращении в Россию из-за границы превысила 23 млн рублей. «В настоящее время в связи с несвоевременным прохождением обследования на COVID-19 в отношении российских граждан, вернувшихся из-за границы, наложено штрафов на общую сумму 23 075 600 руб», - сообщает Роспотребнадзор.

Россияне, согласно постановлению главного государственного санитарного врача РФ, должны сделать ПЦР-тест на коронавирус в течение трех дней с момента прилета в страну и размещать информацию о результате в ЕПГУ. До получения результатов теста им необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства или пребывания.

Теги: #туризм #путешествие #авиаперелеты #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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