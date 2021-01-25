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СМИ: Российские власти готовят соцвыплаты на 500 млрд рублей перед выборами

Российские власти в преддверии выборов в Государственную Думу и на фоне недовольства падением уровня жизни планируют дополнительно выделить на социальные расходы порядка 500 млрд рублей. Об этом агентству Reuters сообщили два источника в правительстве.

Новый пакет мер, который обойдется в 0,5% ВВП (около 580 млрд рублей), якобы может представить президент России Владимир Путин в предстоящем ежегодном послании Федеральному собранию, пишет «Московский комсомолец».

Пресс-секретарь премьер-министра Михаила Мишустина отметил, что ему неизвестно о таких обсуждениях.