В России и мире

Little Big отказалась от участия в Евровидении-2021

Группа Little Big, выбранная Первым каналом представлять Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году, отказалась от участия в отборе 2021 года. Об этом лидер группы Илья Прусикин заявил в понедельник в эфире Первого канала.



Фото с Instagram-страницы группы Little Big

«Группа Little Big не будет принимать участие в отборе этого года», - сказал он.

Участники группы уточнили, что решение согласовано с Первым каналом, занимающимся отбором участника.

«Во-первых, нашу песню сравнивали бы с Uno [песня, с которой группа должна была представить Россию в прошлом году], а не с участниками конкурса. А во-вторых, в России очень много креативных и очень крутых артистов, которых должен услышать весь мир», - цитирует ТАСС лидера Little Big Илью Прусикина.

Добавим, что на участие в международном песенном конкурсе «Евровидение - 2021» от России претендуют Манижа, #2Маши и Therr Maitz.

65-й по счету конкурс «Евровидение» должен был пройти с 12 по 16 мая 2020 года в концертном зале Ahoy в Роттердаме под слоганом «Откройся». Однако 18 марта 2020 года Европейский вещательный союз принял решение отложить конкурс из-за пандемии коронавируса. Теперь планируется, что финал «Евровидения-2021» пройдет 22 мая в том же городе и под тем же лозунгом. Организаторы объявили о намерении собрать артистов на одной сцене, но с соблюдением мер безопасности.