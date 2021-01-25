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В России и мире

Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter в России

10.03.2021 10:54|ПсковКомментариев: 0

Роскомнадзор объявил о начале замедления скорости работы Twitter в России - на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств. Кроме того, ведомство пригрозило сервису полной блокировкой. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

«В связи с тем, что интернет-сервисом Twitter в период с 2017 года по настоящее время не удаляется контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств, Роскомнадзором было направлено свыше 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций», - пояснили в Роскомндзоре.

По данным ведомства, по состоянию на 10 марта 2021 года не удаленными остаются 3168 материалов с запрещенной информацией (в том числе 2569 с призывами к совершению суицида несовершеннолетними, 450 с детской порнографией, 149 с информацией об использовании наркотиков).

«Последним ярким примером стало демонстративное игнорирование требований регулятора (в отличие от других социальных сетей Twitter не удалил материалы) об удалении призывов к несовершеннолетним о совершении массового суицида 3 марта 2021 года (напомним, что в этот день, по сообщениям правоохранительных органов, было предотвращено несколько попыток совершения суицида несовершеннолетними)», - добавили в Роскомнадзоре.

В соответствии с законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (149-ФЗ), распространение информации интернет-сервисом Twitter внесено регулятором в перечень угроз.

Теги: #Роскомнадзор
Источник: Псковская Лента Новостей
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