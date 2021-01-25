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В Белоруссии отреагировали на запрет на участие в «Евровидении»

Конкурс «Евровидение» стал подменять общечеловеческие понятия, однако Белоруссия способна справиться подобными трудностями, заявил министр культуры республики Анатолий Маркевич.

В пятницу, 27 марта, организаторы «Евровидения» сообщили, что представители Белоруссии не будет участвовать в этом году в песенном конкурсе. В Европейском вещательном союзе (EBU) пояснили, что представленная страной песня не соответствует установленным правилам.

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«Вы знаете, я бы не стал переживать на этот счет. Преодолеем мы данные трудности, нелепости, которые возникли, потому что, на мой взгляд, особенно в последние годы конкурс "Евровидение" стал несколько подменять общечеловеческие понятия», – цитирует Маркевича РИА Новости.

До этого Белоруссии предложили заменить песню «Я научу тебя», с которой страну на конкурсе должна была представлять группа «Галасы 3Места». Организаторы Евровидения усмотрели в ней политический подтекст. Песня была удалена с YouTube-канала конкурса.

Напомним, Евровидение-2021 пройдет 18-22 мая в Роттердаме, в нем примут участие исполнители из 41 страны. Как сообщили организаторы, конкурс состоится в офлайн-формате, но составы делегаций и количество журналистов сократят. Будет ли на выступлениях присутствовать публика, пока неизвестно. Россию представит певица Manizha с песней «Russian woman».