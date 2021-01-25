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Эстония прекратит финансирование русскоязычных школ с 2035 года

С 2035 года Эстония прекратит финансирование русскоязычных школ. Об этом сообщает местное издание ERR со ссылкой на слова премьер-министра страны Каи Каллас, передает «Росбалт».

«Программа развития эстонского языка предусматривает переход на эстоноязычное образование не позднее 2035 года, после этого школы с обучением на русском языке не будут финансироваться из бюджета государства или местного самоуправления», - заявила Каллас.

Глава правительства отметила, что школьное образование на эстонском языке интегрирует детей и молодежь в культуру и систему ценностей страны, а также предоставляет всем равные возможности участвовать в трудовой и общественной жизни, а также продолжать обучение дальше.

По словам Каллас, «ни у кого нет намерений каким-то образом притеснять русскоязычную общину или не считаться с русскоязычной общиной».

«Сейчас министерство образования и науки учитывает все проблемы, чтобы составить план действий. То, что проблемы есть, вполне понятно. Никто не хочет ничего делать силой, проблемы следует учитывать, к тому же никто не хочет делать из детей стопроцентных эстонцев. Детсады и школы с обучением на русском языке останутся в 2035 году, но они не будут финансироваться из бюджета государства или местного самоуправления», - добавила премьер.

Напомним, 8 июня оппозиционная Социал-демократическая партия Эстонии распространила сообщение, в котором было сказано, что ««премьер-министр подтвердила план правительства закрыть русскоязычные школы… И это означает, что чуть больше, чем через 10 лет в Эстонии получить образование на русском языке уже будет нельзя».

В настоящее время 60% предметов в гимназических классах русскоязычных школ Эстонии преподаются на эстонском, а 40% - на русском языке.