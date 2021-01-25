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Порошенко пообещал вернуть Крым в состав Украины за год

Экс-президент Украины Петр Порошенко пообещал в Facebook отобрать Крым у России за год.

Фото: Михаил Палинчак / РИА Новости

Бывший глава государства обратился к крымским татарам и «всем украинским мусульманам» по случаю исламского праздника Курбан-байрам.

«Верю, что совместными усилиями мы обязательно одолеем агрессора и вернем Крым домой», — написал Порошенко.

По словам экс-президента, уже через год мусульманский праздник в Крыму якобы будут отмечать уже в составе Украины.

«И вскоре в украинском Крыму коренной крымскотатарский народ свободно отметит Курбан-байрам. В следующем году — в Бахчисарае! Крым — это Украина!» — предположил Порошенко.

Ранее Верховная рада окончательно приняла закон о «коренных народах Украины», в перечень которых не включены русские. При этом в тексте закона отдельно прописаны как коренные народы те, что сформировались на территории Крыма, — крымские татары, караимы и крымчаки. Закон инициировал президент Владимир Зеленский, в парламенте его поддержали 325 депутатов. Документ еще должен подписать глава государства.