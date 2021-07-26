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Лукашенко поручил силовикам закрыть границу Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил силовикам закрыть «каждый метр» границы, так как население республики должно чувствовать себя спокойно. Об этом сообщает РИА Новости.

«С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна», — приводит агентство Sputnik Беларусь его слова с совещания по вопросам ситуации на границе.

Как отмечает агентство, Лукашенко поручил силовикам усилить работу по охране государственной границы и предотвращению фактов ее нарушения. «Как вы будете это делать, вот после этого совещания, обсудим, соберетесь у госсекретаря. Здесь министр МВД, министр обороны», — добавил он, напомнив, что власти не зря вкладывали «колоссальные средства в пограничные войска и силовые структуры».

По словам главы страны, белорусы должны чувствовать себя спокойно и знать, что есть готовые защищать их люди.

«Вот это мы должны сделать. Элементарно. Не дай бог, они (сопредельные страны - ред.) начнут реализовывать тактику выдворения людей, которых они туда позвали (нелегальных мигрантов - ред.), через официальные пропускные пункты. Это уже… Вы знаете последствия, они — тоже... Мы их предупредили, а они пусть думают», — отметил Лукашенко.

Он добавил, что мяч на стороне сопредельных стран. «Но дойти до того, чтобы убивать людей и полуживых выбрасывать на нашу территорию… Ну нацисты и все, чего о них говорить», — сказал Лукашенко.

В среду официальный представитель Госпогранкомитета республики Антон Бычковский сообщил, что на границе с Литвой обнаружен мигрант в тяжелом физическом состоянии, при оказании первой помощи он скончался. По данным Совета безопасности, умерший был гражданином Ирака. СК Белоруссии завел уголовное дело по статье «Убийство», в ведомстве отмечали, что факт насильственной смерти мужчины уже нашел подтверждение.