В России и мире

Россия возобновляет авиасообщение с четырьмя странами

Россия с 21 сентября возобновляет авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией, а также увеличивает количество рейсов в некоторые из уже открытых стран — Венгрию, Казахстан и Катар.

Рейсы Москва — Багдад будут выполняться два раза в неделю, Москва — Мадрид и Москва — Барселона по четыре раза в неделю, Москва — Малага и Москва — Аликанте по два раза в неделю. Самолеты в Кению будут летать по маршруту Москва — Найроби с частотой два рейса в неделю, в Словакию — по маршруту Москва — Братислава с частотой четыре рейса в неделю и Санкт-Петербург — Братислава с частотой два полета в неделю. Кроме того, возобновляются рейсы в Турцию из Пскова, Магадана, Мурманска и Читы, сообщает РИА Новости.

Также увеличивается количество полетов в Венгрию по маршруту Санкт-Петербург — Будапешт с двух до четырех рейсов в неделю, Казахстан — по маршрутам Москва — Нур-Султан с трех до семи полетов в неделю, Москва — Алма-Ата с двух до семи рейсов в неделю, Москва — Караганда, Москва — Шымкент, Москва — Актау, Москва — Кустанай, Санкт-Петербург — Нур-Султан, Махачкала — Актау, Грозный — Актау, Калининград — Алма-Аты, Калининград — Нур-Султан, Новосибирск — Нур-Султан, Омск — Нур-Султан, Омск — Павлодар, Омск — Петропавловск с частотой один полет в неделю на каждом маршруте.

Рейсы в Катар по маршруту Сочи — Доха будут совершаться с частотой один раз в неделю.

Россия с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное сообщение с другими странами из-за пандемии. Исключение составляли вывозные, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзиты с посадкой для дозаправки или смены экипажа, а также полеты по отдельным решениям правительства. С августа прошлого года Москва начала постепенно возобновлять перелеты.