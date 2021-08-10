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В России и мире

Россия возобновляет авиасообщение с четырьмя странами

21.09.2021 07:48|ПсковКомментариев: 2

Россия с 21 сентября возобновляет авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией, а также увеличивает количество рейсов в некоторые из уже открытых стран — Венгрию, Казахстан и Катар.

Рейсы Москва — Багдад будут выполняться два раза в неделю, Москва — Мадрид и Москва — Барселона по четыре раза в неделю, Москва — Малага и Москва — Аликанте по два раза в неделю. Самолеты в Кению будут летать по маршруту Москва — Найроби с частотой два рейса в неделю, в Словакию — по маршруту Москва — Братислава с частотой четыре рейса в неделю и Санкт-Петербург — Братислава с частотой два полета в неделю. Кроме того, возобновляются рейсы в Турцию из Пскова, Магадана, Мурманска и Читы, сообщает РИА Новости.

Также увеличивается количество полетов в Венгрию по маршруту Санкт-Петербург — Будапешт с двух до четырех рейсов в неделю, Казахстан — по маршрутам Москва — Нур-Султан с трех до семи полетов в неделю, Москва — Алма-Ата с двух до семи рейсов в неделю, Москва — Караганда, Москва — Шымкент, Москва — Актау, Москва — Кустанай, Санкт-Петербург — Нур-Султан, Махачкала — Актау, Грозный — Актау, Калининград — Алма-Аты, Калининград — Нур-Султан, Новосибирск — Нур-Султан, Омск — Нур-Султан, Омск — Павлодар, Омск — Петропавловск с частотой один полет в неделю на каждом маршруте.

Рейсы в Катар по маршруту Сочи — Доха будут совершаться с частотой один раз в неделю.

Россия с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное сообщение с другими странами из-за пандемии. Исключение составляли вывозные, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзиты с посадкой для дозаправки или смены экипажа, а также полеты по отдельным решениям правительства. С августа прошлого года Москва начала постепенно возобновлять перелеты.

Сейчас разрешено летать в 55 стран (помимо четырех новых): Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, Грецию, Сингапур, Азербайджан, Армению, Германию, Венесуэлу, Сирию, Таджикистан, Узбекистан, Исландию, Мексику, Португалию, Саудовскую Аравию, Великобританию, Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Марокко, Хорватию, Албанию, Турцию, Францию, Чехию, Бельгию, Болгарию, Иорданию, Ирландию, Италию, Северную Македонию, США, Бахрейн, Доминикану, Молдавию, на Маврикий, Кубу, Сейшелы, Мальдивы, Мальту, Кипр и Шри-Ланку.

 

Теги: #авиаперелеты #Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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