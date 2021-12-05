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Госдума одобрила законопроект об эвакуации при угрозе ЧС

Госдума приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об обязанности граждан эвакуироваться с территории после объявления там угрозы возникновения чрезвычайной ситуации или режима ЧС природного и техногенного характера.

«Законопроектом предусматривается введение обязанности для граждан РФ эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации с момента получения информации о проведении эвакуационных мероприятий», - приводит текст пояснительной записки ТАСС.

Кроме того, предлагается установить обязанность федеральных органов исполнительной власти по обеспечению постоянного доступа МЧС к информационным системам в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций «на безвозмездной основе в целях своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации».

«Закон направлен на защиту населения только от природных и техногенных чрезвычайных ситуаций», - пояснил журналистам замглавы МЧС Алексей Серко, подчеркнув, что документ никак не регулирует ситуации, связанные с COVID-19. Он привел в пример лесные пожары: сейчас в случае, если огонь подходит к населенному пункту, сотрудникам МЧС приходится отвлекаться от тушения и обходить дома, убеждая жителей эвакуироваться.

«Мы вынуждены отрывать людей, проходить по всем дворам и уговаривать, упрашивать, объяснять, что необходимо спастись не столько от пожара, сколько от того же дыма, отравления», - отметил Серко. По его словам, не всех можно убедить, а закон этот вопрос не регулирует. «В итоге, когда наступают последствия, мы вынуждены их (пострадавших - ред.) на руках выносить, спасать, и не всегда это возможно», - сказал замглавы МЧС.

В свою очередь председатель профильного комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев подчеркнул, что законопроект «никак не связан с принудительной эвакуацией, такого термина в нем нет».

«Законопроект предлагает возложить на граждан обязанность, когда их жизни и здоровью угрожает опасность, эвакуироваться с места ЧС, потому что иное означало бы поставить под угрозу не только свою жизнь, но и здоровье и жизнь своих близких. <...> Никто не собирается принудительно вытаскивать. Обязанность гражданина - защитить себя», - добавил он.