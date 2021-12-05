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Володин напомнил о вступающих в силу 1 февраля социально значимых законах

Ряд социально значимых законов, в том числе норма об индексации материнского капитала по уровню фактической инфляции, вступает в силу с 1 февраля. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале в субботу.

Фото: ТАСС

Так, напомнил он, с 1 февраля маткапитал «будет проиндексирован не по прогнозной, а по фактической инфляции - на 8,4%». Как отметил Вячеслав Володин, размер выплат на первого ребенка составит 524,5 тысяч рублей, на второго - до 693,1 тысяч рублей.

«Это востребованная мера господдержки, с момента введения которой - 1 января 2007 года - выдано 11,6 млн сертификатов. В этом году маткапиталом смогут воспользоваться более 1 млн семей с детьми», - цитирует его ТАСС.

Кроме того, с 1 февраля также вступит в силу закон, защищающий минимальный доход должников от взыскания. «Появляется возможность подать заявление с реквизитами банковского счета, на котором хотят сохранить сумму в размере прожиточного минимума на свои нужды. Закон направлен на защиту граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Что бы ни произошло, люди не должны оставаться без средств к существованию», - подчеркнул Вячеслав Володин.

Также спикер Госдумы напомнил, что с февраля неработающие пенсионеры будут получать пенсию, проиндексированную выше инфляции - на 8,6%. Как заявлял ранее первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, средний размер пенсии после индексации в 2022 году составит 18 984 рубля.

Помимо этого, добавил он, в феврале также вступает в силу закон о пожизненном лишении свободы для ранее судимых педофилов за насильственные действия в отношении несовершеннолетних, а также за совершенное впервые насилие в отношении двух и более детей. Ранее пожизненное заключение могло назначаться только за изнасилование лиц младше 14 лет преступниками, которые до этого уже были судимы за аналогичные преступления.

Новый закон устанавливает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы для педофилов за повторное совершение насильственных действий сексуального характера в отношении всех несовершеннолетних, а не только не достигших 14 лет.

Пожизненный срок будет предусмотрен и для ранее не привлекавшихся по статьям об изнасиловании за аналогичные преступления в отношении двух и более несовершеннолетних, а также в случае, если «указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления».