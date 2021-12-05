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Замену термину «QR-код» нашли российские филологи

В ряде российских регионов, как и во многих зарубежных странах, нужно предъявлять QR-код при посещении общественных мест, эта мера призвана ограничить распространение коронавирусной инфекции. Однако не все россияне относятся к ней с пониманием, в частности, из-за раздражения, вызываемого самим термином «QR-код». Такое мнение высказал проректор по науке Государственного института русского языка имени Пушкина, доктор филологических наук Михаил Осадчий.

«Термин "QR-код" не всем понятен, поскольку это англоязычная аббревиатура – Quick Response Code, то есть код быстрого отклика. Все непонятное усиливает раздражение», – приводит его слова радио «Спутник».

Если отказаться от термина, смысл которого неясен большинству людей, то и вызванные пандемией ограничения будут восприниматься более позитивно, добавил Михаил Осадчий.

«Я бы рекомендовал выбрать слово, которое людям будет понятно с точки зрения словообразования. Чтобы человек хотя бы понимал, как оно возникло», – уточнил он.

Например, QR-код можно называть "графическим кодом", предложил филолог.

«У нас, в Институте Пушкина, мы используем понятие "графический код". Мы его сами придумали, и мы рекомендуем его всем, кто хочет хоть как-то снизить негатив по отношению к ограничениям», – заключил Михаил Осадчий.