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Путин подписал закон о штрафах за отождествление СССР и нацистской Германии

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит для граждан штрафы до 5 тысяч рублей или арест до 15 суток за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне.

Для юридических лиц штрафы составят до 100 тысяч рублей, цитирует документ ТАСС.

КоАП РФ дополняется статьей о штрафах за нарушение установленного федеральным законом запрета публичного отождествления действий руководства, командования и военнослужащих СССР с действиями руководства и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран «оси» в ходе Второй мировой войны, а также за отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы.

Закон предусматривает, что нарушение повлечет наложение штрафа на граждан в размере от 1 тыс. до 2 тыс. рублей либо административный арест на срок до 15 суток, для должностных лиц предусмотрен штраф от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, для юридических лиц - от 10 тыс. до 50 тыс. рублей.

Повторное правонарушение повлечет более жесткие санкции. Штраф для граждан составит от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, кроме того, может быть применен арест на срок до 15 суток. Для должностных лиц устанавливается штраф от 5 тыс. рублей до 20 тыс. рублей, для юридических лиц - от 50 тыс. рублей до 100 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Рассмотрение дел будет отнесено к полномочиям судей, составлять протоколы о таких правонарушениях будут вправе должностные лица органов внутренних дел (полиции), а также сотрудники Роскомнадзора.

Напомним, Совфед одобрил закон 13 апреля, Госдума приняла документ 6 апреля.