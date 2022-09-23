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В России и мире

Аэропорт Калининграда введет режим открытого неба

30.09.2022 14:21|ПсковКомментариев: 0

В аэропорту Калининграда вводится режим «открытое небо» с 1 октября, сообщается на сайте Росавиации.

«Данный режим разрешает иностранным авиакомпаниям выполнять полеты в/из  Калининграда используя третью, четвертую, пятую и седьмую свободы воздушного пространства», - говорится в сообщении.

Режим «открытое небо» установлен сроком на 2 года.

Решение о либерализации воздушного сообщения с Калининградом принято авиационные властями России в связи с обращением губернатора Калининградской области.

Новые возможности позволят аэропорту «Храброво» расширить географию полетов из региона и привлечь новых авиаперевозчиков, добавили в Росавиации.

Теги: #авиаперелеты
Источник: Псковская Лента Новостей
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