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Аэропорт Калининграда введет режим открытого неба

В аэропорту Калининграда вводится режим «открытое небо» с 1 октября, сообщается на сайте Росавиации.

«Данный режим разрешает иностранным авиакомпаниям выполнять полеты в/из Калининграда используя третью, четвертую, пятую и седьмую свободы воздушного пространства», - говорится в сообщении.

Режим «открытое небо» установлен сроком на 2 года.

Решение о либерализации воздушного сообщения с Калининградом принято авиационные властями России в связи с обращением губернатора Калининградской области.

Новые возможности позволят аэропорту «Храброво» расширить географию полетов из региона и привлечь новых авиаперевозчиков, добавили в Росавиации.