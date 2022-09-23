Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Формула счастливой семьи
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
Топ клиник Пскова
магнит на электросчетчике
Защита от мошенников
Выгода на автомобили Geely до 550 000 рублей*
Кибербуллинг и дети
Электронная транспортная накладная
изменения в комитете по ЖКХ
Господин Рейтингомер
Показания счетчиков на даче
женский акцент я русская
 
 
 
ещё В России и мире 23.09.2022 08:440 В Госдуме рассказали, куда будут отправлять мобилизованных 07.10.2022 08:150 Суд вынес приговор совладельцу сгоревшего в Кемерово ТРЦ «Зимняя вишня» 06.10.2022 22:020 Кремль назвал слова Зеленского об ударах по России призывом к мировой войне 06.10.2022 20:000 Россиянин до смерти избил ремнем пятилетнюю девочку 06.10.2022 19:160 Опубликован текст обновленной Конституции с новыми субъектами РФ 06.10.2022 17:470 Стрельбу устроили в детском саду в Таиланде, погибли около 30 человек
 
 
 
Самое популярное 02.10.2022 16:480 Названы возрастные рамки для мобилизации россиян в запасе и врачей 03.10.2022 10:271 Огромные очереди из легковых автомобилей образовались на госгранице в Псковской области 02.10.2022 15:201 Ведьмин круг обнаружили в псковском лесу. ФОТО 30.09.2022 15:540 Еще двое военнослужащих 76-й дивизии ВДВ удостоены звезд Героев России посмертно 05.10.2022 10:060 Появились фотографии с места смертельного ДТП рядом с псковскими Соловьями
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Суд вынес приговор совладельцу сгоревшего в Кемерово ТРЦ «Зимняя вишня»

07.10.2022 08:15|ПсковКомментариев: 0

Центральный районный суд города Кемерово в пятницу, 7 октября, приговорил совладельца сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского к восьми годам колонии строгого режима за дачу взятки Госстройнадзору при реконструкции торгового центра.

«Назначить наказание в виде восьми лет лишения свободы… со штрафом в размере трехкратном сумме взятки, то есть 21 миллион рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», - цитирует слова судьи РИА Новости.

Также суд постановил зачесть в срок отбывания наказания время нахождения Вячеслава Вишневского под стражей с даты задержания, то есть с 6 марта 2019 года. Один день содержания под стражей будет учтен за один день содержания в колонии строгого режима.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них - дети.

Вячеслав Вишневский обвинялся по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки). В СИЗО Кемерово его доставили 14 апреля 2020 года. Рассмотрение уголовного дела в отношении совладельца в суде началось 26 ноября 2020 года. Суд установил его вину в даче через посредника взятки главе Госстройнадзора региона Танзиле Комковой при реконструкции второй очереди ТРЦ «Зимняя вишня».

По данным следствия, в 2013-2014 годах подсудимый через посредника дал взятку в 7 миллионов рублей, чтобы реконструировать торговый центр без разрешения на строительство, а также с нарушением утвержденного проекта, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания. Позже со ссылкой на адвоката Вишневского сообщалось, что обвиняемый вину не признал, так как он был не собственником на стадии заключения договора и строительства, а генеральным директором, вследствие чего экономической заинтересованности во взятке не было.

Также Вишневский заявлял, что 7 миллионов рублей были не взяткой, а «оплатой по официальному договору услуг организации, которая занималась оформлением документов и разрешительной документацией».

Позже со ссылкой на адвоката подсудимого сообщалось, что Вячеслав Вишневский признался в даче взятки, гособвинение запросило для него 10 лет лишения свободы и 490 миллионов рублей штрафа. Выступая с последним словом в понедельник, Вишневский попросил суд ограничиться минимальным наказанием, а также извинился перед родственниками погибших и выразил им соболезнования.

Всего СК расследовал четыре дела по пожару в «Зимней вишне». Фигурантам двух дел Заводский и Центральный районный суды Кемерово вынесли обвинительные приговоры. Двенадцать фигурантов получили от 5 до 18 лет лишения свободы. Дело экс-главы ГУМЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова и бывшего главного госинспектора Кемерово по пожарному надзору Григория Терентьева рассматривает Центральный районный суд Кемерово.

Теги: #суд #приговор
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы федеральную инициативу о мобилизации сотрудников силовых структур в первую очередь?
В опросе приняло участие 373 человека
07.10.2022, 09:160 Дату строительства колодца в Снетогорском монастыре уточнили специалисты 07.10.2022, 09:150 В Госдуме предложили уменьшить рабочее время жен мобилизованных 07.10.2022, 09:000 Суды признали банкротами более 194 тысяч россиян 07.10.2022, 08:500 Более 300 раз пожаловались псковичи на ошибки при частичной мобилизации губернатору
07.10.2022, 08:350 Расценки российских нотариусов предложили снизить 07.10.2022, 08:230 Центр поддержки семей мобилизованных граждан и военнослужащих создадут в Псковской области 07.10.2022, 08:150 Суд вынес приговор совладельцу сгоревшего в Кемерово ТРЦ «Зимняя вишня» 07.10.2022, 08:050 Более 70 мобилизованных псковичей вернулись домой – Михаил Ведерников
07.10.2022, 07:542 Патриарх Кирилл призвал два дня молиться о здравии российского президента 07.10.2022, 07:390 Денежные выплаты получают жильцы дома с рухнувшими балконами в Плюссе 07.10.2022, 07:220 В Печорах монастырские белки приспосабливаются к меняющимся условиям 07.10.2022, 07:010 Президенту РФ Владимиру Путину исполнилось 70 лет
06.10.2022, 22:050 Псковичка обратилась к депутату по вопросу получения льготного лекарства 06.10.2022, 22:020 Кремль назвал слова Зеленского об ударах по России призывом к мировой войне 06.10.2022, 22:000 Выставка картин с псковскими пейзажами открылась в Санкт-Петербурге 06.10.2022, 21:500 Производство продукции в исправительных учреждениях обсудили представители региональной власти и УФСИН
06.10.2022, 21:400 Мужчина пропал в деревне Церковище Усвятского района 06.10.2022, 21:300 Псковские депутаты поздравили ветеранов с юбилеем 06.10.2022, 21:200 Историко-краеведческая олимпиада школьников стартовала в Пскове 06.10.2022, 21:100 Заседание антинаркотической комиссии прошло в Островском районе
06.10.2022, 21:030 Псковское «Яблоко» собрало 1,4 млн рублей пожертвований для украинских беженцев 06.10.2022, 21:030 Второй этап монтажа главных балок пролетного строения начали на Троицком мосту Пскова 06.10.2022, 20:500 На бесплатную программу подготовки гидов приглашают псковичей 06.10.2022, 20:420 Около ста школьников Пскова научат основам социального проектирования
06.10.2022, 20:400 Более 83 млн рублей перечислили на выплаты беременным в Псковской области 06.10.2022, 20:300 «Псковичи перекурили москвичей»: археологи сравнили свои находки со столичными 06.10.2022, 20:200 Александр Козловский о частичной мобилизации: У нас есть задача, которую необходимо выполнить 06.10.2022, 20:100 Фотофакт: За три дня распродажи псковичи смели товар с полок H&M
06.10.2022, 20:060 Национальный костюм Псковской области представили на выставке-дефиле в Ханты-Мансийске 06.10.2022, 20:000 Россиянин до смерти избил ремнем пятилетнюю девочку 06.10.2022, 19:570 Областная спартакиада по настольному теннису завершилась в Пскове 06.10.2022, 19:350 Добавлять к результатам ЕГЭ баллы за знание языков малочисленных народов предлагают депутаты Северо-Запада
06.10.2022, 19:250 Крыши двух многоквартирных домов отремонтировали в Псковской области 06.10.2022, 19:160 Опубликован текст обновленной Конституции с новыми субъектами РФ 06.10.2022, 19:050 О новом виде мошенничества от «сотрудников» Центрального банка предупредили псковичей 06.10.2022, 18:450 Мужчина уехал на голубом автомобиле и пропал в Невельском районе
06.10.2022, 18:351 Новый асфальт уложили на въезде на псковскую улицу Крестки 06.10.2022, 18:200 Великолучанка отправится на пять лет в колонию за сбыт наркотиков 06.10.2022, 18:042 Депутат Госдумы оценил необходимость особого статуса для Псковской области из-за близости к границе 06.10.2022, 17:550 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 6 октября
06.10.2022, 17:470 Стрельбу устроили в детском саду в Таиланде, погибли около 30 человек 06.10.2022, 17:380 Имя подберут для искусственного интеллекта псковской филармонии 06.10.2022, 17:340 Тренера по фигурному катанию Татьяну Тарасову увезли в больницу 06.10.2022, 17:180 Три междворовых проезда отремонтируют в Пскове до конца ноября
06.10.2022, 17:130 Житель Палкинского района пришел в гости к матери и пригрозил убить ее сожителя 06.10.2022, 17:020 Сервис 2ГИС подвергся атаке хакеров 06.10.2022, 17:010 Великолукский музей участвует в Международном конкурсе видеороликов 06.10.2022, 16:560 Абоненты Tele2 могут обменять минуты на трафик в «Одноклассниках» и Twitch
06.10.2022, 16:440 Мобилизованных псковичей проводили к местам прохождения службы. ФОТО 06.10.2022, 16:290 Школьники города Пскова соревнуются в стрельбе из пневматического оружия 06.10.2022, 16:180 Невельский район отметил годовщину со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков 06.10.2022, 16:161 Круизные судна начнут ходить по Каспийскому морю
06.10.2022, 16:120 Памятку по сохранению внутреннего равновесия подготовили для псковичей 06.10.2022, 16:070 Творческую молодежь Пскова приглашают на «Арт-парад в Витебске» 06.10.2022, 16:030 Уровень заболеваемости коронавирусом падает в Псковской области 06.10.2022, 16:000 Турниры по волейболу и шахматам пройдут в Пскове на выходных
06.10.2022, 15:580 Пешеходную зону сделают на участке у дома №6 на улице Алексея Алехина в Пскове 06.10.2022, 15:420 «Единая Россия» выступила против инициативы Минтранса о повышении тарифов 06.10.2022, 15:400 Искусственный интеллект задействуют при открытии 79-го сезона в псковской филармонии 06.10.2022, 15:290 Беременную жительницу Куньинского района уволили за прогул
06.10.2022, 15:280 Россияне оценили степень своей вовлеченности в работу 06.10.2022, 15:230 Правопорядок или мобилизация: где силовики нужнее? 06.10.2022, 15:220 ВТБ: Объем выдачи льготных автокредитов превысил 2 млрд рублей 06.10.2022, 15:134 Алла, ты задрала!
06.10.2022, 15:130 Птицы улетают на зимовку из Изборско-Мальской долины 06.10.2022, 15:100 Включить запчасти для сельхозтехники в список товаров для параллельного импорта предлагают депутаты 06.10.2022, 15:080 Реконструкцию пункта пропуска Бурачки проконтролировала прокуратура 06.10.2022, 15:050 Россиянам запретили хранить цифровые активы в Евросоюзе
06.10.2022, 15:020 Порядок досрочного выхода на пенсию напомнили псковским педагогам 06.10.2022, 14:520 «Это не гости, а хозяева»: рысь и медведь попали в фотоловушку Полистовского заповедника 06.10.2022, 14:470 Матвиенко предложила парламентариям Украины сесть за стол переговоров 06.10.2022, 14:370 Порядок детских выплат и содержание собак-поводырей обсудили депутаты Северо-Запада
06.10.2022, 14:300 Концерт в честь Международного дня музыки организуют в Пскове 06.10.2022, 14:220 Аварийные веранды заменили в двух детских садах на Запсковье 06.10.2022, 14:170 Лукашенко потребовал остановить рост цен в Белоруссии 06.10.2022, 14:143 «Три мудреца»: Чем грозит массовая волна эмиграции из России? ВИДЕО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru