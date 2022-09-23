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Лукашенко подарит Путину трактор на день рождения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарит трактор президенту России Владимиру Путину на день рождения. Об этом он сообщил журналистам после прибытия к Константиновскому дворцу в Петербурге, где прошел неформальный саммит глав СНГ.

«Трактор! Такой, на каком я работаю, — «Беларус». Самый лучший, ручной сборки», — цитирует Лукашенко РБК.

После этого журналисты уточнили, будет ли трактор «со всеми насадками». На это президент Белоруссии отметил, что «насадок миллион, поэтому это по желанию», но сам он предложит Путину одну — сеялку.

«Будем сеять хлеб. Может еще что-то — она универсальная. Вырастим — и президенту Польши Анджею Дуде, премьеру Польши Матеушу Моравецкому, Европе там отдадим, чтобы не голодали. Чтобы не воровали в Украине хлеб, а везли бедным странам», — сыронизировал Лукашенко.

Также «Известия» сообщили об еще одном необычном подарке президенту. Глава Таджикистана Эмомали Рахмон преподнес Владимиру Путину пирамиды из дынь и арбузов.

Напомним, у главы государства сегодня, 7 октября, день рождения. Президенту исполнилось 70 лет.

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Как сообщается на сайте Кремля, Путина по телефону поздравили первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и президент ЮАР Сирил Рамафоза. Помимо этого, Путина «поздравят и собравшиеся на неформальную встречу лидеры стран СНГ», говорится в сообщении. Как сообщается на сайте Кремля, Путина по телефону поздравили первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и президент ЮАР Сирил Рамафоза. Помимо этого, Путина «поздравят и собравшиеся на неформальную встречу лидеры стран СНГ», говорится в сообщении.