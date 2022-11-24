В России и мире

Россиянин умер на улице, не получив помощь от прохожих

Житель Владивостока упал на улице и умер, пока люди проходили мимо, следует из сообщений в соцсетях. По словам пользователей, это произошло на проспекте Столетия — мужчина упал на землю и пролежал примерно полчаса, прежде чем кто-то вызвал скорую. Спасти его не удалось.

В региональном Минздраве уточнили, что бригада скорой медпомощи обнаружила умершего человека у общежития Владивостокского гуманитарно-коммерческого колледжа крайпотребсоюза.

«Как упал, вызывающие не видели. Смерть до прибытия», — сказали РИА Новости в ведомстве.

В самом колледже агентству рассказали, что на записи с камеры наблюдения видно, как мужчина падает и остается лежать, а мимо него проходят и проезжают горожане. Скорую медпомощь вызвал один из студентов колледжа.

В городском управлении МВД отметили, что информацией о случившемся пока не располагают.