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Эстония отложила реконструкцию пограничного перехода с Россией напротив Шумилкино

Эстония отложила реконструкцию пограничного перехода с Россией в Лухамаа на юго-востоке республики, сообщил во вторник портал телерадиовещания ERR. С российской стороны это пункт пропуска Шумилкино, располагающийся в Печорском районе Псковской области.

«Мы знаем, что введены различные ограничения как на перевозку товаров, так и на въезд российских граждан в Эстонию и Европейский союз, и в свете всего этого расширение пограничного пункта Лухамаа не посчитали разумным», - сообщил советник по пограничной охране и миграционной политике МВД страны Вильяр Вярк.

Реконструкция планировалась для увеличения пропускной способности погранперехода Лухамаа. Количество проходящих через него автотранспортных средств увеличилось по сравнению с прошлым годом: в Эстонию через Лухамаа за год въехало более 113 тысяч транспортных средств и выехало в Россию более 73 тысяч, сообщает «Интерфакс».

Сумма в 6 млн евро, выделенная на расширение погранперехода в Лухамаа, была направлена на перестройку Нарвской погранзаставы.