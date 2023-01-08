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День развития России предлагают начать праздновать 12 января

Вице-спикер ГД Борис Чернышов обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой поддержать инициативу введения Дня развития России в качестве ежегодной общенациональной дискуссии о планах развития страны, проводить его можно в день рождения конструктора Сергея Королева и физика Игоря Курчатова.

В письме Чернышов отметил, что 2023 год — «судьбоносный для России», и в новых реалиях, в условиях спецоперации, необходимо восстановить не только экономическую стабильность, но и научную.

«Россия — родина многих талантливых ученых, писателей и поэтов, педагогов и управленцев. В календаре государственных праздников и памятных дат до сих пор нет дня, который бы напоминал о необходимости развития творческого потенциала граждан страны. Сегодня представители разных возрастов и разных профессий желают высказать свои мнения, соображения по поводу того, какой будет их страна в будущем. Они хотят, чтобы государство их услышало. В связи с этим предлагается ввести День развития России, проводить его можно 12 января, в день рождения легендарного конструктора и ученого Сергея Павловича Королёва и выдающегося физика и академика Игоря Васильевича Курчатова, которые родились 12 января 1907 года и 1903 года», - приводит текст обращения РИА Новости.

Благодаря Королеву космос стал ближе, а Курчатов посвятил свою деятельность атомной промышленности, с их именами связано множество важнейших открытий, поэтому подобный знаковый день объединит память о великом ученом и станет примером для будущих поколений россиян, «демонстрируя им, насколько велики могут быть достижения человечества», сообщил политик.

«Кроме того, этот день мог бы дать старт ежегодным общенациональным научным дискуссиям с обсуждением всех сфер деятельности, которые дадут возможность всем желающим предложить свои идеи по развитию страны. Это будет день, когда будут определены ориентиры будущего с учетом мнений большого количества людей. Сегодня нам действительно необходимы такие памятные даты — они вдохновят российскую молодежь заниматься наукой, идти к новым свершениям, совершать открытия для блага России. Прошу поддержать», - написал Чернышов.