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Бык выбежал на горнолыжную трассу курорта «Роза Хутор» в Сочи. ВИДЕО

Бык выбежал на горнолыжную трассу курорта «Роза Хутор» в Сочи, сообщает Telegram-канал Mash.

Видео: Telegram-канал Mash

Животное неожиданно появилось на склоне, где много лыжников и сноубордистов, каким-то образом преодолев сетчатое ограждение. Парнокопытное пыталось убежать с трассы, кидаясь из стороны в сторону. По информации очевидцев, бык боднул трёх человек, сообщает РИА Новости.

Позже в пресс-службе курорта сообщили, что бык изолирован от гостей, никто не пострадал.

«Спасатели курорта оперативно отреагировали на ситуацию, выдворив животное за пределы трасс. Пострадавших нет, за медицинской помощью никто из отдыхающих не обращался», - рассказали в компании, добавив, что животное оперативно изолировали от гостей, а подходы к трассам усилили сетями.

В пресс-службе курорта предположили, что бык сбежал с пастбищ на территории сочинского нацпарка. Однако, как сообщили в Сочинском национальном парке, бык не их, это, скорее, домашнее животное, сбежавшее от пастуха из села Аибги. Участковые аибгинского лесничества сейчас пытаются найти хозяина быка, наравне с этим будет проведена профилактическая работа «по недопущению отпуска животных», пояснили в ведомстве.

По словам очевидца, находившегося в момент инцидента на курорте, бык, испугавшись, пытался боднуть двух человек. «Но вроде все целые, больше испуга», - сказал он.

Напомним, вчера, 1 февраля, сотрудники правоохранительных органов задержали гражданку США, которая выгуливала теленка на Красной площади.

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