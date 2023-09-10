Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
как не впасть в уныние осенью
исторический фестиваль в Выбутах
Livan X3pro скоро в Пскове
фестиваль плова под Островом
Богатство «Голубых озер»
Господин Рейтингомер
«Истфакт» Столица российского воздухоплавания
распродажа стройматериалов
детский бесплатный туризм
ЛОНГРИД проверить здоровье
самое время для ремонта
«Истфакт» Форпост на Ловати
«Истфакт» Псковские партизаны
Кружки и секции в Пскове
о роли педагогов
 
 
 
ещё В России и мире 10.09.2023 11:550 В Якутии добыли крупнейший за последние 10 лет алмаз 17.09.2023 12:200 Названо количество незаконно вырубленного леса в России 17.09.2023 09:000 В аэропортах Москвы задержали более 30 рейсов 17.09.2023 00:570 Умер известный поэт-песенник, муж Александры Пахмутовой Николай Добронравов 16.09.2023 19:320 Полиция начала проверку после драки в московском салоне красоты из-за купона 16.09.2023 15:150 Польша запретит въезд легковых российских автомобилей
 
 
 
Самое популярное 13.09.2023 20:201 Жительница Ростова-на-Дону не заметила своей беременности и родила 11.09.2023 11:110 Утопающую девушку в центре Пскова спасали подруга и прохожий 12.09.2023 14:072 Низкопольный автобус большого класса протестировал Михаил Ведерников в Пскове 13.09.2023 09:152 Берега попутали 15.09.2023 16:030 В Госдуме назвали срок возвращения мобилизованных из зоны СВО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Названо количество незаконно вырубленного леса в России

17.09.2023 12:20|ПсковКомментариев: 0

В России браконьеры вырубают до миллиона гектаров леса ежегодно. Об этом рассказал профессор, руководитель лаборатории лесной геномики Сибирского федерального университета Константин Крутовский. 

По официальным данным, рубится примерно 1 млн гектаров леса в год, заявил ученый.

«Нужно прибавить к 1 млн от 50 до 100%. Получается примерно 2 млн гектаров. Помимо вырубок, леса все больше и больше страдают от пожаров, засух, вредных насекомых и болезней. Это лишает Россию еще примерно 3-4 млн гектаров в год. То есть, если брать общую потерю, получается около 5-6 млн гектаров в год», — объяснил «Газете.Ru» Крутовский.

Браконьеры также способствуют возниковению крупных лесных пожаров, пишет «Газета.Ru».

«Лесные браконьеры поджигают лес в тех местах, где запрещена рубка. По современному российскому законодательству, после поджога эти леса переходят в другую категорию, и их уже можно рубить. И там уже рубят и нормальные деревья. Все подряд», — рассказал ученый.

Существующие методы борьбы с браконьерами имеют недостатки: в России существует мониторинг лесов со спутников, самолетов и БПЛА. Но наблюдения не могут охватить весь лесной массив. Кроме того, даже если незаконная вырубка обнаружена, сразу попасть на место и прекратить ее не всегда бывает возможно, отметил Крутовский.

Теги: #лес #вырубка деревьев
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Готовитесь ли вы к очередной волне сезонных заболеваний?
В опросе приняло участие 156 человек
17.09.2023, 12:400 Врачи рассказали о состоянии актера Станислава Любшина 17.09.2023, 12:200 Названо количество незаконно вырубленного леса в России 17.09.2023, 12:000 Температуру до +22 градусов прогнозируют в Псковской области 18 сентября 17.09.2023, 11:430 Большинство россиян не планируют отдыхать осенью
17.09.2023, 11:220 Гости фестиваля плова под Островом смогут прокатиться на мотоциклах  17.09.2023, 11:020 Антинаркотический рейд прошел в Пскове 17.09.2023, 10:400 Лису вновь сфотографировали на Рижском проспекте в Пскове 17.09.2023, 10:200 Митрополит Тихон: Особенно сейчас нам надо молиться Пресвятой Богородице
17.09.2023, 10:000 Продажи автомобилей на мировом авторынке выросли на 10% 17.09.2023, 09:400 День работников леса отмечают 17 сентября 17.09.2023, 09:200 Госучреждения на 11% сократили расходы на лекарства в 2023 году 17.09.2023, 09:000 В аэропортах Москвы задержали более 30 рейсов
17.09.2023, 00:570 Умер известный поэт-песенник, муж Александры Пахмутовой Николай Добронравов 16.09.2023, 21:570 Самые полезные напитки осени перечислила диетолог 16.09.2023, 21:360 Млечный путь и туман над руинами моста в Выбутах запечатлел пскович. ВИДЕО 16.09.2023, 21:130 Победителей всероссийского конкурса наградили в Пушкинских Горах
16.09.2023, 20:540 Идеальную температуру для дома назвал дерматовенеролог 16.09.2023, 20:340 Браконьера-рыболова обнаружили в Пушкиногорском районе 16.09.2023, 20:120 Старинную усадьбу XIX века выставили на продажу в Плюсском районе 16.09.2023, 19:530 Как продлить детские пособия, уточнили эксперты
16.09.2023, 19:320 Полиция начала проверку после драки в московском салоне красоты из-за купона 16.09.2023, 19:300 Концерт «Сферы звука» проходит в Варлаамовской башне Пскова. ФОТО 16.09.2023, 19:120 Какие низкокалорийные продукты не принесут ущерба для здоровья, объяснила диетолог 16.09.2023, 18:520 Сказочный теремок для детей построил ТОС в плюсской деревне Новоселье
16.09.2023, 18:350 Клещи продолжают быть активными осенью в Псковской области 16.09.2023, 18:130 В России не планируют вводить масочный режим без особых оснований 16.09.2023, 17:551 Трубу прорвало на улице Советской в Пскове 16.09.2023, 17:340 Выставка графики «Портрет современника» открылась в псковской библиотеке на Конной
16.09.2023, 17:130 О вреде грибов для пожилых людей рассказала врач 16.09.2023, 16:540 Псковичи лишились 45 тысяч рублей после общения в мессенджере со знакомыми 16.09.2023, 16:350 Поисковики представят находки из Псковской области в Музее Победы 16.09.2023, 16:160 Три команды примут участие в хоккейном турнире «Кубок вызова» в псковском Ледовом дворце
16.09.2023, 15:551 Первые признаки болезни Альцгеймера перечислил невролог 16.09.2023, 15:330 Безногая ящерица напугала любительницу тихой охоты в гдовском бору. ФОТО 16.09.2023, 15:150 Польша запретит въезд легковых российских автомобилей 16.09.2023, 14:540 Более 40 человек потерялись в лесах Псковской области с начала года
16.09.2023, 14:522 Кадровый голод: поддается ли лечению хроническая болезнь псковского здравоохранения? 16.09.2023, 14:330 Назван самый популярный летний салат в российских ресторанах 16.09.2023, 14:140 Мужчина разбил окно дачного дома и украл рыболовный ящик в Бежаницком районе 16.09.2023, 13:550 Гостиничный комплекс «Изборск» продают в Печорском районе
16.09.2023, 13:352 Лидер «Справедливой России» предложил приравнять зарплаты руководства ЦБ РФ к средним по стране 16.09.2023, 13:140 Ветер различных направлений прогнозируют в Псковской области 17 сентября 16.09.2023, 12:560 Псковская область в этом году получит более ста млн рублей на строительство модульных отелей 16.09.2023, 12:340 Почему осенью хочется больше высококалорийной еды, объяснила диетолог
16.09.2023, 12:150 Кубок Псковской области по подводной охоте проходит в Пустошкинском районе 16.09.2023, 11:550 Глава представительства Дагестана в Петербурге приедет на островский фестиваль плова 16.09.2023, 11:370 Сельскохозяйственная ярмарка открылась в Псковском районе 16.09.2023, 11:160 Наиболее вредные частицы пыли для организма назвал врач
16.09.2023, 10:570 Опубликована программа астрономического фестиваля в Пскове 16.09.2023, 10:381 На что повлияет повышение ключевой ставки, рассказали эксперты 16.09.2023, 10:190 Новый ФАП открыли в пыталовской деревне Носово 16.09.2023, 10:000 Умер звезда сериала «Солдаты» Вячеслав Гришечкин
16.09.2023, 09:400 Всероссийские соревнования «Кросс нации» пройдут в Пскове 16.09.2023, 09:200 В Финляндии вступил в силу запрет на въезд российских легковых автомобилей 16.09.2023, 09:000 Дегустация тыквенного сока из музейных тыкв пройдет в усадьбе Софьи Ковалевской в Полибино 16.09.2023, 00:370 В «Роскосмосе» назвали причины крушения станции «Луна-25»
15.09.2023, 22:240 Росстат сообщил о снижении естественной убыли населения 15.09.2023, 22:000 Какие ошибки при мойке машины портят покрытие, объяснил автоэксперт 15.09.2023, 21:400 Почти 6 тысяч жителей Псковской области получили проактивные уведомления о будущей пенсии 15.09.2023, 21:200 Исследование подземных коллекторов и прогулки по крышам предлагают узаконить
15.09.2023, 21:000 Стоматолог назвала продукты, которые сохранят здоровые зубы 15.09.2023, 20:581 Финский резидент ОЭЗ «Моглино» может свернуть свой бизнес в России 15.09.2023, 20:400 Псковским организациям напомнили о сроках подачи налоговых отчетов 15.09.2023, 20:200 В Госдуме призвали направлять штрафы за жестокое обращение с животными на создание приютов
15.09.2023, 20:030 Россиянам назвали способ не набрать лишний вес осенью 15.09.2023, 20:000 Школьникам из Середки напомнили правила дорожного движения 15.09.2023, 19:400 Сумму Нобелевской премии увеличили на миллион шведских крон 15.09.2023, 19:300 Почти 200 часов исправительных работ назначили псковичу за угрозу убить сожительницу
15.09.2023, 19:220 Борис Елкин: Включать тепло пока рано 15.09.2023, 19:200 Урожай картофеля в виде сердца собирают в Псково-Печерском монастыре 15.09.2023, 19:000 ДТП с пешеходом затрудняет движение на Запсковье 15.09.2023, 19:000 Безработица в России вновь обновила исторический минимум
15.09.2023, 18:450 15 тонн пломбира из Италии не пропустили в Псковскую область 15.09.2023, 18:380 Михаил Ведерников: 90% лесов в Псковской области находятся под видеонаблюдением 15.09.2023, 18:270 Минпросвещения запустило единый календарь образовательных событий 15.09.2023, 18:241 Комплексный объект обращения с ТКО построят в Псковской области
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru