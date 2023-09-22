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Эксперт рассказал о появлении нового пика лесных пожаров в России

Еще один, осенний, пик пожаров все чаще наблюдается в России, это происходит из-за климатических изменений, заявил РИА Новости учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин.

«Обычно пожароопасный сезон в России имеет два выраженных пика: майские праздники и летний пик пожаров. Потом они идут на спад с осенними дождями. В последнее время все чаще у нас появляется еще один небольшой осенний пик пожаров, когда зеленая трава уже высохла и при этом нет дождей», - сказал эксперт.

Он отметил, что пожароопасный сезон становится длиннее в том числе из-за «климатических процессов».

По информации Авиалесоохраны, 22 сентября в 15 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 24 лесных пожара на площади, пройденной огнем 84 гектара.