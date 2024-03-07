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Эстония не будет изымать автомобили с российскими номерами

Эстония не будет конфисковывать автомобили с российскими номерами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Delfi.

По информации портала, эстонский министр внутренних дел Лаури Ляэнеметса заявил, что на этой неделе он предложит правительству, чтобы автомобили с российскими номерами были зарегистрированы в Эстонии или вывезены из страны в течение определенного периода времени. Министр хочет установить начало этого срока задним числом 13 сентября, сообщает портал. "В деталях мы сотрудничаем с Налогово-таможенным департаментом, который применяет такие санкции, а также с Транспортным департаментом и собственными подведомственными учреждениями", - приводит Delfi слова Ляэнеметса.

Все государства Евросоюза, которые граничат с Россией, закрыли въезд на свою территорию автомобилей с российскими номерами. Кроме того, стоит вопрос о конфискации машин с российской регистрацией, которые въехали на территорию стран ЕС до начала действия ограничений.

Эстония, которая вместе с другими прибалтийскими государствами закрыла въезд автомобилям с российской регистрацией, повысила стоимость бронирования конкретного временного отрезка для прохождения погранконтроля на выезд из страны в РФ. Цена выросла с €5 до €9 для легковых автомобилей, с €1 до €16 - для автобусов. Цена для грузовых авто останется на уровне €16, для рейсовых авто сохранится бесплатный льготный проезд, также все водители могут пересечь границу бесплатно в порядке общей очереди.

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