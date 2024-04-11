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Психолог раскрыла секрет, как полноценно отдохнуть за один-два дня

Полноценно отдохнуть можно не только в отпуске, но и за выходные, уверена кандидат психологических наук, практикующий психолог Наталия Минаева. Она объяснила, какое поведение существенно снижает качество отдыха.

«Можно отдохнуть и за один-два дня, но отдых должен быть полноценным. Зависание в социальных сетях, бесконечный скроллинг новостных каналов, просмотр фотографий, конечно, отдыхом не назовешь. От этого еще больше появляется усталость. Там происходит физиологический процесс, выброс дофамина, и человек вроде бы на подъеме какое-то время, а потом подъем сходит на нет, и он чувствует себя уставшим», – сказала Наталия Минаева.

Чтобы этого не произошло, надо правильно выбирать занятия для отдыха, считает психолог.

«Идеально, если есть возможность отдыхать активно. Эту активность каждый выбирает сам. Для кого-то это прогулки по лесу, прогулки с детьми, с собакой. Для кого-то это спорт, поход на выставку или в театр. Очень важно, чтобы отдых был не пассивным, условно, не на диване. Если человек очень устал и ему совсем не хочется ничего делать, желательно чередовать активный отдых и пассивный, не отдавать пассивному все время», – рекомендует Наталия Минаева.

Кроме того, надо разнообразить виды деятельности, пишет радио Sputnik со ссылкой на эксперта.

«Нужно переключаться с одного вида деятельности на другой, чтобы мозг получал новые раздражители. В этом тоже отдых. Например, сходили в театр, а после этого – прогулка, сходили в музей – что-то обсудили, посидели в кафе с семьей, с друзьями, потом по возможности тоже прогулка, то есть опять же разные виды деятельности. Можно встроить абсолютно разные увлечения даже в небольшой отрезок времени. А можно и отпуск провести бессмысленно, а потом жалеть, что отдых прошел, а человек так и не почувствовал себя отдохнувшим. Здесь важнее качество, а не количество дней», – заключила Наталия Минаева.