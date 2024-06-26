В России и мире

Фёдор Конюхов завершил одиночный дрейф на Северном полюсе и поставил новый рекорд

Путешественник Федор Конюхов завершил дрейф на одиночной полярной станции СП-24 в районе Северного полюса и поставил мировой рекорд по продолжительности и пройденному расстоянию, сообщается на его официальном сайте.

Фото: konyukhov.ru

«Тридцатого июля в 15.15 по московскому времени путешественник Фёдор Конюхов завершил работу на первой в мире одиночной полярной дрейфующей станции СП-24 в районе Северного полюса и поднялся на борт атомного ледокола "50 лет Победы" в координатах 89 градусов 08 минут северной широты, 48 градусов, 23 минуты восточной долготы. Операция поиска и подбора осуществлялась руководителем экспедиционного штаба Оскаром Конюховым и основателем Клуба Полярных Путешествий Николаем Савельевым при поддержке штаба экспедиции в городе Москве под руководством Станислава Бычкова», — говорится в сообщении.

Путешественник начал дрейфовать 9 июля в 16.30 мск и до 23.00 14 июля дрейфовал на площади в 25 квадратных километров. Затем в 3.30 утра 18 июля он пересек нулевой меридиан и вернулся в восточное полушарие. И, наконец, 23 июля в 18.00 российская дрейфующая полярная станция СП-24 Конюхова достигла самой южной точки своего маршрута, после чего, под влиянием южного и юго-восточного ветра, начался третий финальный этап дрейфа в северо-восточном направлении. Всего Конюхов провел в одиночестве на льдине 20 дней 22 часа и 45 минут, тем самым установив мировой рекорд на одиночной исследовательской полярной станции в районе Северного полюса по продолжительности и пройденному расстоянию, пишет РИА Новости.

В ходе дрейфа с помощью цифрового сейсмографа Института океанологии РАН им. П.П.Ширшова были получены уникальные по чистоте записи сейсмической активности дна Северного ледовитого океана, которые будут изучены и интерпретированы Лабораторией техники подводных исследований и испытаний Института. Дрейф проходил в суровых погодных условиях высокоширотной Арктики. Путешественника сопровождали густые туманы, низкая облачность, с мокрым снегом, градом и ледяным дождём. Скорость ветра на порывах достигала 60 километров в час (33 узла). В этом сезоне солнце выходило всего несколько раз на считанные часы», — говорится в сообщении.