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Лукашенко заявил, что готовит белорусов к своему уходу с поста президента

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готовит людей к тому, что он скоро покинет свой пост. Об этом политик сказал в интервью телеканалу «Россия».

Белорусский лидер отметил, что 30 лет на посту президента - это большой срок, мало кто может столько пробыть на этой должности.

«И люди привыкли: вот он и больше никто. Это неправильно. Я готовлю к этому [к уходу с поста президента] людей, я не хочу, чтобы было какое-то разочарование или провал», - сказал он.

Александру Лукашенко 69 лет. Как напоминает «МК», он стал президентом Белоруссии в 1994 году. В 2004 году в стране прошел референдум и была принята поправка к законодательству, которая позволила ему претендовать на третий срок. В итоге сейчас идет уже шестой его срок, следующие выборы запланированы на 2025 год.