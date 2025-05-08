В России и мире

США свернут программы помощи Европе в сфере безопасности - СМИ

США свернут программы поддержки на сотни миллионов долларов в сфере безопасности европейским странам, граничащим с РФ, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

«США сократят часть финансирования безопасности европейских стран, граничащих с Россией... Официальные лица из Пентагона на прошлой неделе проинформировали европейских дипломатов о том, что США больше не будут финансировать программы по тренировке и вооружению военных в восточно-европейских странах», - говорится в публикации со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.

Отмечается, что это может решение может сократить поддержку на сотни миллионов долларов, пишет РИА Новости. По словам собеседников издания, страны ЕС были поражены решением США и пытаются прояснить детали.