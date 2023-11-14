Международный фестиваль «На том стоим» пройдет в Псковской области

Фестиваль против отмены российской истории и культуры «На том стоим» пройдёт с 18 по 22 ноября в Пскове, Опочке, Острове, Порхове и Печорах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
В фестивале примут участие артисты, деятели культуры, историки и общественные деятели из 15 стран мира – России, Великобритании, Венесуэлы, Ирана, Италии, Ирландии, Канады, Китая, Колумбии, Латвии, Литвы, Сербии, Турции, Финляндии, Франции.
Программа фестиваля:
18 ноября
- 15:00 – круглый стол «Общемировое значение российского историко-культурного наследия и актуальные вопросы его преумножения на современном этапе общественного развития», Псковская областная научная библиотека имени В. Я. Курбатова.
- 18:30 – концерт – открытие фестиваля «Мировая опера в Пскове», Псковская областная филармония (вход по пригласительным билетам, с 15 ноября в кассе БКЗ).
На сцене выступят Губернаторский симфонический оркестр Псковской области, Роберто Джентили (Италия), Фабиана Висентин (Италия), Массимилиано Сваб (Италия), Лука Минелли (Италия), Франсуа Модеме (Франция), Яо Дин (Китай).
19 ноября
- 15:00 – концерт «Музыкальный экспресс», Приказные палаты (Псков) На сцену поднимутся Франсуа Модеме (Франция), Яо Дин (Китай), Лука Минелли (Италия).
- 17:00 - концерт «Калейдоскоп культур – вместе с Россией!», Детская музыкальная школа №2 имени М. П. Мусоргского (вход свободный).
На сцене выступят Павлина Радованович (Сербия), Джими МакРэй (Великобритания), Анна Лусия Кальдерон (Колумбия), музыкальная группа «Herencia»(Венесуэла).
20 ноября
- 15:00 – мастер-класс итальянского вокала от маэстро Алессандро Сваба (Италия), Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова (вход свободный).
- 19:30 - концерт «Из Италии, с любовью к России», Детская музыкальная школа №1 имени Н. А. Римского-Корсакова (вход свободный).
На сцену поднимутся Лука Минелли (Италия) и учащиеся Детской школы искусств №1 города Пскова.
- 17:00 – концерт участников фестиваля - Павлина Радованович (Сербия), Яо Дин (Китай), Джими МакРэй (Великобритания), Анна Кальдерон (Колумбия), музыкальная группа «Herencia» (Венесуэла); Порховский районный дом культуры.
21 ноября
- 17:30 - концерт участников фестиваля - Джими МакРэй (Великобритания), Павлина Радованович (Сербия), Анна Кальдерон (Колумбия), музыкальная группа «Herencia» (Венесуэла); Опочецкий районный дом культуры.
- 19:30 - концерт участников фестиваля - Яо Дин (Китай), Лука Минелли (Италия); Центр культуры «Юбилейный» (Остров).
22 ноября
- 16:00 - концерт участников фестиваля - музыкальная группа «Herencia» (Венесуэла), Павлина Радованович (Сербия), Джими МакРэй (Шотландия); Печорский районный центр культуры.
Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив и правительства Псковской области.