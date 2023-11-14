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Международный фестиваль «На том стоим» пройдет в Псковской области

Фестиваль против отмены российской истории и культуры «На том стоим» пройдёт с 18 по 22 ноября в Пскове, Опочке, Острове, Порхове и Печорах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В фестивале примут участие артисты, деятели культуры, историки и общественные деятели из 15 стран мира – России, Великобритании, Венесуэлы, Ирана, Италии, Ирландии, Канады, Китая, Колумбии, Латвии, Литвы, Сербии, Турции, Финляндии, Франции.

Программа фестиваля:

18 ноября

15:00 – круглый стол «Общемировое значение российского историко-культурного наследия и актуальные вопросы его преумножения на современном этапе общественного развития», Псковская областная научная библиотека имени В. Я. Курбатова.

18:30 – концерт – открытие фестиваля «Мировая опера в Пскове», Псковская областная филармония (вход по пригласительным билетам, с 15 ноября в кассе БКЗ).

На сцене выступят Губернаторский симфонический оркестр Псковской области, Роберто Джентили (Италия), Фабиана Висентин (Италия), Массимилиано Сваб (Италия), Лука Минелли (Италия), Франсуа Модеме (Франция), Яо Дин (Китай).

19 ноября

15:00 – концерт «Музыкальный экспресс», Приказные палаты (Псков) На сцену поднимутся Франсуа Модеме (Франция), Яо Дин (Китай), Лука Минелли (Италия).

17:00 - концерт «Калейдоскоп культур – вместе с Россией!», Детская музыкальная школа №2 имени М. П. Мусоргского (вход свободный).

На сцене выступят Павлина Радованович (Сербия), Джими МакРэй (Великобритания), Анна Лусия Кальдерон (Колумбия), музыкальная группа «Herencia»(Венесуэла).

20 ноября

15:00 – мастер-класс итальянского вокала от маэстро Алессандро Сваба (Италия), Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова (вход свободный).

19:30 - концерт «Из Италии, с любовью к России», Детская музыкальная школа №1 имени Н. А. Римского-Корсакова (вход свободный).

На сцену поднимутся Лука Минелли (Италия) и учащиеся Детской школы искусств №1 города Пскова.

17:00 – концерт участников фестиваля - Павлина Радованович (Сербия), Яо Дин (Китай), Джими МакРэй (Великобритания), Анна Кальдерон (Колумбия), музыкальная группа «Herencia» (Венесуэла); Порховский районный дом культуры.

21 ноября

17:30 - концерт участников фестиваля - Джими МакРэй (Великобритания), Павлина Радованович (Сербия), Анна Кальдерон (Колумбия), музыкальная группа «Herencia» (Венесуэла); Опочецкий районный дом культуры.

19:30 - концерт участников фестиваля - Яо Дин (Китай), Лука Минелли (Италия); Центр культуры «Юбилейный» (Остров).

22 ноября

16:00 - концерт участников фестиваля - музыкальная группа «Herencia» (Венесуэла), Павлина Радованович (Сербия), Джими МакРэй (Шотландия); Печорский районный центр культуры.

Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив и правительства Псковской области.