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В театр цензура не вернется - доктор искусствоведения

В театр цензура в том виде, в котором ее застали советские деятели искусства, уже не вернется. Такое мнение высказал заместитель художественного руководителя Александринского театра, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, доктор искусствоведения Александр Чепуров в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«В том виде, в котором я застал цензуру, когда мне приходилось бегать в Горлит и согласовывать пьесы, а на тексты мне ставили большие круглые штампы - в этом виде цензуры в театре сейчас нет и не будет. Другое дело - разные рычаги воздействия на социальные институты и явление самоцензуры у людей. У одного человека внутренний цензор может не позволить сказать что-то, а другой способен сказать своему цензору выйти на время в другую комнату. Автоцензура в разной степени есть везде. Однако в том виде, в котором она была при советской власти, она уже не возможна, а в театре - тем более», - подчеркнул Александр Чепуров.

Он отметил, что современный театр, несмотря ни на что, не уходит от своей сути и предназначения - раскрывать человеческие чувства и показывать человеческую драму. При этом используются совершенно разные способы.

«Создание новых форм и видов контакта со зрителем - цель деятельности любого театра. Сейчас зритель не привязан к единой форме общения с актером. Если раньше зритель только сидел в зале, а актер только находился на сцене, то теперь все иначе. Спектакли нередко переходят в плоскость сетевого общения, и даже современных драматургов учат писать пьесы с привлечением сетевых технологий. Например, две девушки общаются в кафе, а параллельно, на экране над ними зритель может читать переписки, которые ведет каждая из них. Так мы наблюдаем за дубль-общением сложного квартета», - заключил заместитель худрука Александринки.