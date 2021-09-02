В театр цензура не вернется - доктор искусствоведения

В театр цензура в том виде, в котором ее застали советские деятели искусства, уже не вернется. Такое мнение высказал заместитель художественного руководителя Александринского театра, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, доктор искусствоведения Александр Чепуров в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.
Он отметил, что современный театр, несмотря ни на что, не уходит от своей сути и предназначения - раскрывать человеческие чувства и показывать человеческую драму. При этом используются совершенно разные способы.
«Создание новых форм и видов контакта со зрителем - цель деятельности любого театра. Сейчас зритель не привязан к единой форме общения с актером. Если раньше зритель только сидел в зале, а актер только находился на сцене, то теперь все иначе. Спектакли нередко переходят в плоскость сетевого общения, и даже современных драматургов учат писать пьесы с привлечением сетевых технологий. Например, две девушки общаются в кафе, а параллельно, на экране над ними зритель может читать переписки, которые ведет каждая из них. Так мы наблюдаем за дубль-общением сложного квартета», - заключил заместитель худрука Александринки.