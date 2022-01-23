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Дмитрий Месхиев: Попытка отменить русскую культуру вызывает улыбку и смех

Политические, военные и экономические конфликты не должны касаться культуры. Такое мнение выразил в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) художественный руководитель Псковского театра драмы Дмитрий Месхиев. Он назвал культуру единственным связующим звеном, которое может помочь в самые тяжелые времена в отношениях между странами.

«Могу объяснить эту ситуацию только истерией ребят, которые населяют Европу и руководят там культурой, - прокомментировал гость студии последние попытки отменить русскую культуру. - Происходит некий геноцид русской культуры. У меня вызывает улыбку и смех, когда в Европе запрещают исполнять Первый концерт Чайковского. Чайковский тут при чем? Истерия руководства западных стран заходит на юмористическую ноту».

Он назвал вводимые запреты проблемой западных стран и выразил уверенность, что русская культура не сильно пострадает от происходящего благодаря самобытности.

«Можно сколько угодно отменять Достоевского, он хуже от этого сто процентов не станет. И Гергиев хуже не станет. Будут потом догонять нас в культурном плане, не зная о новых талантах и культурных явлениях в нашей стране, - уверен Дмитрий Месхиев. - Какие-то глупости, вроде взрослые дяденьки там сидят, умные. Как выяснилось, далеко не все. Запрещать картины XIX века — это просто бред и смешно. Происходящее показывает, что европейская демократия полностью себя изжила и разрушила. Ее там нет».

Россиян он призвал оставаться «спокойными и умными», открытыми мировой культуре. Дмитрий Месхиев заявил, что «культурные ценности выше любых конфликтов» и сообщил о планах театра поставить в следующем сезоне спектакль по американской прозе.