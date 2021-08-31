Сцена / Концерты

Имперский русский балет выступит в Псковском кремле

Цикл масштабных мероприятий «Славься, Русь!», посвященных 800-летию Александра Невского, пройдет на территории Псковского кремля 11 и 12 сентября 2021 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

Гала-концерт «Шедевры великих хореографов» Имперский русский балет представит 11 сентября, в субботу, в 20:00.

В программе: «Дон Кихот», сюита (Людвиг Минкус), «Русская» (Петр Чайковский), Вальс и Адажио из балета «Щелкунчик» (Петр Чайковский), «Джаз-сюита №2» (Дмитрий Шостакович), «Элегия» (Сергей Рахманинов), Па-де-де из балета «Жизель» (Адольф Адан), «Лебедь» (Камиль Сен-Санс), «Кан-Кан сюрприз» (Жак Оффенбах).

«Прекрасный повод погрузиться в завораживающую атмосферу балета. Зрителей ожидает настоящий праздник, который оставит самые яркие и незабываемые впечатления! Имперский русский балет сумел пронести через десятки лет уникальные традиции исполнительского мастерства и творчества. Настоящее высокое искусство, атмосфера праздника и волшебства, удивительный мир гармонии и грации… Вы отдохнете душой, прикоснетесь к миру прекрасного и надолго впустите в свою жизнь ощущение чуда!» - анонсировали в ТКД.

В постановке примут участие артисты Имперского русского балета под руководством заслуженного деятеля искусств РФ Гедиминаса Таранды. Продолжительность мероприятия: 1 час, без антракта. Концерт пройдет в северной части Псковского кремля. Вход на мероприятие будет проходить через Святые ворота в Рыбницкой башне.

Выступление Имперского русского балета пройдет с соблюдением всех мер безопасности при поддержке администрации Псковской области и регионального комитета по культуре. Организаторами мероприятия выступают Театрально-концертная дирекция и Областной центр народного творчества, добавили в ТКД.

Возрастное ограничение мероприятия: 6+.

Стоимость билета - 200-400 рублей. Заказ и бронирование билетов доступны на сайте Театрально-концертной дирекции, билетомате гипермаркета «Империал», и в кассе филармонии.