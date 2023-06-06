Каким будет образ Пушкина в мультсериале, рассказал композитор

Александр Пушкин в анимационном сериале «Пушкин и... Михайловское» будет показан не как отстраненный гений, а как живой человек. Об этом композитор сериала Вячеслав Круглик рассказал в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Премьерный показ мультфильма «Пушкин и… Михайловское» в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением Алексея Репникова состоится в Псковской областной филармонии 10 февраля, в день памяти Пушкина.
Мультсериал посвящен периоду ссылки Александра Пушкина в родовом имении с августа 1824 года по сентябрь 1826 года.