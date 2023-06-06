Сцена / Проекты

Каким будет образ Пушкина в мультсериале, рассказал композитор

Александр Пушкин в анимационном сериале «Пушкин и... Михайловское» будет показан не как отстраненный гений, а как живой человек. Об этом композитор сериала Вячеслав Круглик рассказал в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Работа велась очень увлеченно и с интересом. Меня привлекла идея, что Пушкин показан в мультфильме не как отстраненный гений, а как живой человек, который живет среди нас с вами. Волей судьбы он попал в Михайловское, живет вместе с простыми людьми, ест простую пищу. Мне очень понравилась эта идея, я понял, что это должно найти свое отражение в саундтреке. Музыка должна быть достаточно простой, запоминающейся и несущей в себе некое фольклорное начало, нечто народное», – рассказал Вячеслав Круглик.

Премьерный показ мультфильма «Пушкин и… Михайловское» в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением Алексея Репникова состоится в Псковской областной филармонии 10 февраля, в день памяти Пушкина.

Мультсериал посвящен периоду ссылки Александра Пушкина в родовом имении с августа 1824 года по сентябрь 1826 года.