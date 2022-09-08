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Сцена / Выставки

Выставка «Русский джаз. Генезис» откроется в Пскове к столетию жанра

07.10.2022 17:38|ПсковКомментариев: 0

Выставка «Русский джаз. Генезис» откроется 10 октября в 19:00. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова, мероприятие приурочено к Неделе российского джаза.

Афиша: Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курабтова

Экспозиция представит книжные издания, ноты и пластинки, посвященные истории джазового направления в стране.

«Центральным звеном в цепи передачи энергии джаза от Запада к России станет картина художника Михи Мутабора Traffic Jazz. Созданная под впечатлением веерообразных потоков музыки джаза, она следует ритму разноцветных ночных огней. Выставка будет доступна к просмотру в отделе литературы по культуре и искусству (3 этаж, кабинет 302)», - рассказали в библиотеке.

11 октября в Псковской областной Филармонии (Псков, улица Некрасова, 24)  состоится показ культового советского фильма «Мы из джаза», который представит известный псковский музыкант Аркадий Галковский.  

Картина создавалась по воспоминаниям музыкантов, стоявших у истоков отечественного джаза. Изначально она имела название «Оркестр-переполох».

«До выхода в официальный прокат фильм занимал последнюю строчку в текущем графике рейтингов Мосфильма и не воспринимался профессиональным сообществом всерьез. Непредвиденный успех и всенародная любовь обрушились на ленту сразу после выхода на экраны», - отметили организаторы. 

Вход на показ свободный по предварительной регистрации

12 октября в 18:30 в библиотеке покажут документальный фильм «Джазист».

«Главный герой ленты - саксофонист и гуру отечественного джаза Алексей Козлов. В 1973 году он создал джаз-рок ансамбль "Арсенал", с которым до сих пор выступает с собственном клубе в Москве. Фильм состоит из уникальных интервью разных лет с Алексеем Козловым и другими свидетелями событий, фотографий и видео из личного архива Алексея Семеновича, авторских рисунков и анимации, фрагментов концертов и клипов группы "Арсенал" и, конечно, музыки самого Алексея Козлова», - говорится в анонсе фильма.

В Пскове фильм представит PR-директор джаз-клуба Алексея Козлова Виктория Лихтина. Вход свободный по предварительной регистрации.

Концерт живого джаза состоится в филармонии 14 октября. Перед псковичами выступят Игорь Скляр и Jazz Classic Community. Концерт обещает стать венцом программы. Билеты доступны в кассе и на сайте филармонии.

15 октября в библиотеке имени Курбатова пройдут изобразительные мастер-классы для ребят от 12 лет.

15 октября в научной библиотеке для детей от 12 лет состоятся изобразительные мастер-классы на джазовую тему от студии «Полосатый кот».  В 12:00 «Нетрадиционное рисование» и в 16:00 коллаж. Запись на мероприятие в группе библиотеки в социальной сети «ВКонтакте».

Также 15 октября в 22:00 в баре «Дом Культуры» (улица Школьная, 2) диджей из Петербурга, участник команды виниловых энтузиастов In the Name of Soul, музыкальный детектив Артём Тимак сыграет авторский джазовый сет. Билеты можно будет приобрести на входе.

Организаторами Недели российского джаза в Пскове выступают Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова, Театрально-концертная дирекция Псковской области, региональный комитет по культуре и Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Теги: #ТКД #джаз
Источник: Псковская Лента Новостей
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