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Реплика Донецкого: Чернобыль на фоне вялотекущей катастрофы

Сегодня весь мир вспоминает Чернобыль: 35 лет прошло, как 26 апреля 1986 года на четвёртом энергоблоке Чернобыльской АЭС случилась авария, ставшая крупнейшей катастрофой в истории атомной энергетики.

За две недели до горькой, как настойка полыни, даты в российский прокат вышел блокбастер Данилы Козловского, который так и называется «Чернобыль». Не смотрел, но одобряю. Поскольку забывать о Чернобыле нельзя. Подрастающим поколениям необходимы в том числе художественные свидетельства о техногенном коллапсе, который, по разным оценкам, только в первые годы после аварии унес от четырех до десяти тысяч человеческих жизней и нанес огромный ущерб экономике тогдашнего СССР. Из тридцатикилометровой зоны отчуждения было эвакуировано 115 тысяч человек, в ликвидации последствий аварии участвовало 600 тысяч. Многие до сих пор уверены, что не случись Чернобыля, то и Советский Союз, возможно, существовал бы до сих пор, и именно Чернобыль стал первым знаком того, что в огромной и вроде бы мощной стране что-то идет не так. Как бы там ни было, а спустя всего пять с половиной лет после Чернобыля государство под названием СССР действительно перестало существовать. Вот это и есть самая настоящая быль, подлинная история падения и краха, по сравнению с которой все остальное - только небылицы.

Чернобыльская авария - и ныне тема довольно взрывоопасная и радиоактивная (хорошо, что в переносном смысле). Когда два года назад в сети появился мини-сериал «Чернобыль», созданный американским телеканалом НВО и британской компанией «Sky», то он мгновенно разделил отечественную аудиторию на тех, кто безоговорочно принял зарубежную версию событий, расхваливал ее за «правдивость» и «аутентичность», и тех, кто убежден, что мини-сериал - это сплошное вранье, самая циничная и бессовестная «развесистая клюква», которую можно только придумать, что весь телефильм состоит из небылиц и недоразумений. В отличие от недавнего фильма Козловского, сериал я все-таки посмотрел, и, как советский человек, должен признать, что без «развесистой клюквы» не обошлось, при желании ее можно отыскать в каждой второй сцене (одни шахтеры, пьющие водку ящиками, чего стоят), и все-таки стоит отметить, что в «Чернобыле» наши люди показаны не какими-то монстрами или мутантами, а прежде всего людьми, готовыми пожертвовать собой ради других и совершить подвиг. Вопрос о том, кто виноват в произошедшем, оставим историкам, тем более, что версий много, и каждая претендует на эксклюзивность.

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Тут важно осознавать, что Чернобыль для всех нас, нынешних, должен оставаться важным предупреждением: люди, будьте бдительны. Много человечество выводов сделало после аварии? Научила она чему-либо энергетиков и атомщиков? А ведь после советского Чернобыля была еще японская Фукусима, и, при всех вероятных опасностях, и в XXI веке многие страны не готовы отказываться от атомной энергетики, если исключить фактор аварийности, одной из самых чистых в экологическом отношении и выгодных экономически. Как раз к нынешней дате государственные СМИ отметились редакционными статьями, в которых говорится, что именно Чернобыль заставил сделать выводы и создать реакторы третьего поколения, которые по совокупности возможных аварий и катастроф якобы являются более безопасными, чем даже ветряки и солнечные батареи. Да-да, неожиданно, но факт. Мол, это главное, о чем нужно помнить, встречая очередную годовщину Чернобыльской аварии. Я же думаю, что все мы хотя бы раз в год должны вспоминать тех, кто ценой своих жизней 35 лет назад спас планету от более суровых последствий. Помним ли мы их? Уверен, что вряд ли. А стоило бы… Еще и потому, что буквально в эти месяцы, недели и дни мы ведь тоже фактически живем в условиях катастрофы, только не одномоментной, а растянутой во времени и пространстве, число только официально подтвержденных жертв уже перевалило за три миллиона умерших, и мы так же не знаем и не помним тех, кто уже отдал свои жизни в сражении с пандемией коронавируса. Три миллиона погибших - это больше, чем в любой войне после Второй мировой, кроме Вьетнама. Но отзывается ли в нас эта боль? Если лично не зацепило, то, опять же, - вряд ли, для большинства цифры потерь - это только статистика. И прошу понять меня правильно: я вовсе не призываю биться в истерике и голосить: «Все пропало». Я призываю помнить и понимать: сегодня от каждого из нас тоже кое-что зависит. Спасая себя, мы, возможно, спасаем других.

Александр Донецкий